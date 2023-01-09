В период новогодних праздников в Петербурге зафиксирован 221 пожар в жилом секторе

В результате возгораний погибло 7 человек.

За новогодние каникулы пожарные службы выезжали на вызов 221 раз — сообщает piter.tv.

Из всех пожаров, когда требовалось срочное вмешательство, 59 произошли в жилых домах. Также в эти каникулы были нередки случаи локальных возгораний от пиротехнических зарядов: всего их было 5. В остальном пожарные бригады занимались тушением мусорных контейнеров.

16 человек были травмированы, 44 спасены из огня, эвакуированы — 189.

Ранее стало известно, что мужчину госпитализировали с ожогами после пожара под Гатчиной.