Николай Пустотин вручил награды Законодательного собрания Ленинградской области

Награждение прошло в Рождество Христово в Петропавловском храме с. Сомино Бокситогорского района

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, депутат ЗакС Николай Пустотин и Глава администрации Самойловского сельского поселения Константином Волковым встречали Рождество Христово в Петропавловском храме с. Сомино. Вместе с прихожанами и гостями села депутат принял участие в праздничной Рождественской службе.

По окончании службы Николай Иванович с искренней радостью приветствовал причастных к этому величайшему событию, поздравил с Рождеством Христовым и вручил две награды областного парламента людям, имена которых в Бокситогорском районе известны не только православным людям, а большому числу жителей, своими добрыми делами на благо района и активной гражданской позицией.

Почетным диплом Законодательного собрания «за большой вклад в возрождение и сохранение православных традиций, исторического и духовного наследия, восстановление и реставрацию храмов и часовен, участие в социальных и культурно-просветительских мероприятиях духовной направленности» награжден настоятель соминского Храма Петра и Павла, протоирей Геннадий Беловолов.

Благодарность Законодательного собрания «за активную жизненную позицию и большой вклад в сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия Бокситогорского района» объявлена жителю п.Заборье, пенсионеру Вячеславу Ивановичу Топину.

Обе награды с денежным сопровождением.

Комментируя награждение, Николай Пустотин отметил что результат многолетних усилий этих энтузиастов по сохранению истории края поражает и вдохновляет последователей. По мнению депутата, это заслуженная оценка служения на духовном и просветительском поприще, весомый вклад в восстановление и укрепление храмов, в информационной и просветительской сфере, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.