Мужчина попал в больницу из-за падения льда с проводов во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 9 января около 17:30 в полицию Всеволожского района сообщили о госпитализации 41-летнего гражданина Узбекистана.

По словам пострадавшего, еще 1 января в Колтушском поселении ему на голову упал лед с проводов. Врачи диагностировали у иностранца тяжелую травму головы, ушибы и сотрясение мозга.

Известно, что мужчина приехал в Россию 1,5 года назад на заработки, но официально не трудоустроен.