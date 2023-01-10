В России вводится «золотой» стандарт школьного образования

Соответствующий закон вступил в силу в январе.

Новый закон о «золотом» стандарте образования должен повысить качество его качество. Вскоре в стране появятся федеральные основные образовательные программы, и для ряда предметов они станут обязательными. Также школьные учебники будут готовить по госзаказу. Об этом рассказали в официальном Телеграм-канале Госдумы.

Подробнее о новом стандарте в карточках ниже.