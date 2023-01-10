Житель Ленобласти украл оборудования с ж\д станции на 200 тысяч рублей

Кража произошла еще весной прошлого года – неизвестный украл оборудование из здания железнодорожной станции «Лужская — Сортировочная» в Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте по СЗФО, злоумышленник пробрался в здание через окно, он прихватил с собой монитор, источник бесперебойного питания, а также бензиновый генератор и другую технику. Общая сумма ущерба составила около 205 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался 27-летний житель Ленобласти. Награбленное он продал, а полученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.