В Петербурге 10-месячный ребенок госпитализирован после попытки съесть елочную игрушку

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге 10-месячный ребенок попал в больницу, раскусив стеклянный шар. По предварительным данным, это произошло по недосмотру матери.

Ребенка госпитализировали из квартиры на улице Сантьяго-де-Куба в Выборгском районе, где он вместе с матерью находился в гостях.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.