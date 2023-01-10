В Петербурге 10-месячный ребенок госпитализирован после попытки съесть елочную игрушку

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге 10-месячный ребенок попал в больницу, раскусив стеклянный шар. По предварительным данным, это произошло по недосмотру матери.
Ребенка госпитализировали из квартиры на улице Сантьяго-де-Куба в Выборгском районе, где он вместе с матерью находился в гостях.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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