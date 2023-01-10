Жительнице Рыбинска, обманувшей своих подписчиков, угрожают расправой

Незадачливый «Инвестор» создала пирамиду на 300 миллионов.

Жительница Рыбинска выманила у доверчивых подписчиков в соцсетях 300 миллионов рублей — сообщает Life.ru.

В Москве 25-летняя уроженка Рыбинска использовала схему с финансовой пирамидой. Она представлялась инвестором и предлагала подписчикам приумножить их капитал.

Мошенница действительно выплачивала проценты, но лишь поначалу. Однако, как выяснилось позже, деньги для выплаты процентов она брала в кредит.

«Вложенные» средства девушка потратила на себя, и отдавать обманутым людям ей попросту нечего. Теперь её ожидает тюрьма.

Ранее стало известно, что житель Ленобласти украл оборудования с ж\д станции на 200 тысяч рублей.