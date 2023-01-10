Житель Ленобласти выступил в новом музыкальном шоу на ТНТ

Житель поселка Сельцо в Ленобласти Сергей Орлов принял участие в новом музыкальном шоу «Конфетка» на ТНТ, которое стартует 28 января.

«Когда меня пригласили на телешоу «Конфетка» на ТНТ, я испытывал и тревогу, и такое волнительное чувство — мало ли что-то не получится, все-таки меня будут показывать на многомиллионную аудиторию на телевидении, будет звучать моя песня. В то же время было ощущение чего-то грандиозного», — поделился впечатлениями от шоу Сергей Орлов.

Новый музыкальный проект собрал непрофессиональных музыкантов, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории. Команда создателей шоу подарит новую жизнь их песням и представит в новом прочтении. Именно с ними на сцене «Конфетки» выступят приглашенные звезды. Кто именно – останется сюрпризом до момента выхода на сцену.

Ведущими будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец.