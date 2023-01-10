С 1 февраля в Петербурге стартует прием заявлений на бесплатные путевки в детские лагеря

Заявления о предоставлении бесплатных путевок в летние детские лагеря Петербурга начнут принимать с 1 февраля.
Соответствующий документ подписан председателем городского комитета по образованию. Распоряжение размещено на сайте Смольного.
В 2023 году власти Петербурга выделят более 3 млрд рублей на отдых в детских лагерях.
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