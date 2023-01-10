Президент России посетит Петербург в середине января

Глава государства может отметить день снятия блокады вместе с петербуржцами.

Владимир Путин в середине января может принять участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда — сообщает Мойка78, со ссылкой на газету «Ведомости».

В Кремле официально эту информацию не подтверждали. Но президент во время своей поездки по регионам не раз присутствовал на мемориальных празднествах.

18 января в городе зажгут Ростральные колонны. Также состоится церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение георгиевских лент.