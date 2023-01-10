Рождественская ярмарка в Петербурге в этом году снова принимала гостей

Петербуржцы могли посетить 125 торговых точек под открытым небом, Катальную горку и каток.

В Северной столице в понедельник завершила работу XVII Рождественская ярмарка — сообщает 78.ru. Всего, за три недели, ежегодное мероприятие посетило порядка 1,2 млн. гостей.

В этом году ярмарка расширилась. В два раза выросло число торговых точек со всевозможными продуктами. Горожане также могли посетить каток на Кленовой улице и Катальную горку на Дворцовой площади.

Ранее стало известно, что Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга.