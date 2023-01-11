Количество ДТП снизилось на 16% в Петербурге

В тоже время смертность в авариях снизилась на 34%.

Как сообщили в Комитете по информации и связи Петербурга, за 2022 год фото-видеокамеры зафиксировали около 9,5 миллионов нарушений.

Большинство нарушений, а именно, 94% приходится на превышение скорости.

— По данным ГИБДД, с января по ноябрь 2022 года дорожно-транспортная обстановка в Санкт-Петербурге характеризуется снижением количества ДТП на 16% и смертности на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, — отметили в ведомстве.