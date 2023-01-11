Студент из Гатчины получил награду за спасение людей из горящего дома

Автор: Александр Селиванов
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Парень летом прошлого года вывел жителей из горящей пятиэтажки в поселке Киккерино.

Студент из Гатчины получил награду за спасение людей из горящего дома Герои в России, Герои в Ленобласти, Герои, Гатчина
Студент из Гатчины получил награду за спасение людей из горящего дома Герои в России, Герои в Ленобласти, Герои, Гатчина
Студент из Гатчины получил награду за спасение людей из горящего дома Герои в России, Герои в Ленобласти, Герои, Гатчина

По информации пресс-службы комитета образования Ленобласти, в прошлом году Руслан Нуриев вместе с другом заметил в окне дома пламя. Парни решили помочь оказавшимся в западне жителям. Людей вывели через парадную, а также помогли вынести важные документы.

«Молодая Гвардия Единой России» отметила благодарственным письмом и медалью за мужество и смелость Руслана.

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09.01.2023 86
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