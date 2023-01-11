Студент из Гатчины получил награду за спасение людей из горящего дома

Парень летом прошлого года вывел жителей из горящей пятиэтажки в поселке Киккерино.

По информации пресс-службы комитета образования Ленобласти, в прошлом году Руслан Нуриев вместе с другом заметил в окне дома пламя. Парни решили помочь оказавшимся в западне жителям. Людей вывели через парадную, а также помогли вынести важные документы.

«Молодая Гвардия Единой России» отметила благодарственным письмом и медалью за мужество и смелость Руслана.