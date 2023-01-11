Количество поставленных на учет дач в Ленобласти за 2022 год увеличилось на 11%

В 2022 году в Ленинградской области поставили на учет 14 703 жилых дома на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Их общая площадь – 2 млн 153 тысяч 684 кв. метров. Это больше, чем в 2021 году, в течение которого на кадастровый учет поставили 12 963 дома общей площадью 1 млн 874 тысяч 176 кв. метров.

Помимо этого, на учет в 2022 году поставили 3 929 жилых дома на садовых участках общей площадью 437 828 кв. метров. Это также выше показателя 2021 года – на 11%.