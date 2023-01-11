Стало известно, сколько россиян встретили Новый год в поездах дальнего следования

Тысячи граждан в момент праздника оказались были в дороге.
Как стало известно «Объясняем.рф«, порядка 75 тысяч встретили Новый год в поездах.
Всего доставляли пассажиров домой из мест новогоднего отдыха с 6 по 8 января 300 дополнительных поездов дальнего следования Эти даты стали вторым пиковым периодом для поездок в каникулы.
Поезда курсировали по наиболее популярным направлениям: между Москвой и Санкт-Петербургом, а также городами Краснодарского края, Северного Кавказа и Поволжья.
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11.01.2023 57