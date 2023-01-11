Стало известно, сколько россиян встретили Новый год в поездах дальнего следования

Тысячи граждан в момент праздника оказались были в дороге.

Как стало известно «Объясняем.рф«, порядка 75 тысяч встретили Новый год в поездах.

Всего доставляли пассажиров домой из мест новогоднего отдыха с 6 по 8 января 300 дополнительных поездов дальнего следования Эти даты стали вторым пиковым периодом для поездок в каникулы.

Поезда курсировали по наиболее популярным направлениям: между Москвой и Санкт-Петербургом, а также городами Краснодарского края, Северного Кавказа и Поволжья.