Стало известно, сколько россиян встретили Новый год в поездах дальнего следования

Автор: Анастасия Щербакова
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Тысячи граждан в момент праздника оказались были в дороге.

Как стало известно «Объясняем.рф«, порядка 75 тысяч встретили Новый год в поездах.

Всего доставляли пассажиров домой из мест новогоднего отдыха с 6 по 8 января 300 дополнительных поездов дальнего следования  Эти даты стали вторым пиковым периодом для поездок в каникулы.

Поезда курсировали по наиболее популярным направлениям: между Москвой и Санкт-Петербургом, а также городами Краснодарского края, Северного Кавказа и Поволжья.

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11.01.2023 57
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