Ургант намекнул на возвращение своего вечернего шоу

Шоумен и телеведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях неоднозначный ролик, который спровоцировал слухи о возвращении его вечернего шоу в эфир Перового канала.

Шоумен Иван Ургант выложил в своих социальных сетях ролик, в котором некоторые пользователи увидели намеки на возвращение ведущего в эфир Первого канала со своим шоу.

В видео, стилизованным под передачу «Панорама», ведущим выступил Александр Ширвиндт, который рассказал об Урганте и посетовал, что тот рано ушел из жизни.

«Как ушёл? Я жив!» — заявил шоумен и исчез из кадра.

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Кроме этого, в ролике использовались кадры из ранних выпусков «Вечернего Урганта».