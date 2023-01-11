Ургант намекнул на возвращение своего вечернего шоу

Шоумен и телеведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях неоднозначный ролик, который спровоцировал слухи о возвращении его вечернего шоу в эфир Перового канала.
Шоумен Иван Ургант выложил в своих социальных сетях ролик, в котором некоторые пользователи увидели намеки на возвращение ведущего в эфир Первого канала со своим шоу.
В видео, стилизованным под передачу «Панорама», ведущим выступил Александр Ширвиндт, который рассказал об Урганте и посетовал, что тот рано ушел из жизни.
«Как ушёл? Я жив!» — заявил шоумен и исчез из кадра.
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Кроме этого, в ролике использовались кадры из ранних выпусков «Вечернего Урганта».