В Гостилицах и Оредеже установят стелы «Населенный пункт воинской доблести»

В деревне Гостилицы Ломоносовского района и поселке Оредеж в Лужском районе Ленобласти в этом году установят стелы «Населенный пункт воинской доблести».

На их установку потратят более 4 млн рублей, деньги выделят из регионального бюджета.

Напомним, почетное звание поселку Оредеж присвоили в апреле 2022 года за трудовую и ратную доблесть местных жителей, их патриотизм, мужество и стойкость, проявленные в ходе партизанской и подпольной борьбе в годы Великой Отечественной войны.

Деревня Гостилицы получила почетное звание в 2019 году. Был отмечен вклад воинских соединений и местных жителей в боевые действия по полному снятию блокады.