Поселок Оредеж стал «Населенным пунктом воинской доблести»

За присвоение почётного звания Ленинградской области посёлку Лужского района единогласно проголосовали депутаты областного ЗакС

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в целях увековечения трудового и ратного подвига жителей пос. Оредеж и при защите Отечества от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в соответствии с областным законом № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», на основании решения комиссии по рассмотрению ходатайств по присвоению званий, пос. Оредеж Лужского муниципального района присвоено это почетное звание.

В ходатайствах на присвоение звания отмечается массовое участие местных жителей в ведении партизанской войны в тылу немецкой группы армий «Север», выполнение заданий командования Ленинградского и Волховского фронтов по разрушению железнодорожных, автомобильных коммуникаций и линий связи врага, вклад в спасение мирного населения от угона в Германию. Отмечается также вклад органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных организаций населенного пункта по сохранению исторической памяти о погибших партизанах, воинах Красной Армии, мирных жителях, высокий уровень военно-патриотического воспитания молодежи на фактах героической деятельности земляков.

«Присвоение такого почетного звания — это мощнейший сигнал молодому поколению помнить о тех героических днях, изучать историю своей страны, своего края и ценить вклад жителей поселка Оредеж в общую победу над врагом», — отметила Нина Головешкина — председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Оредежского сельского поселения.

Поселение, удостоенное почетного звания, получит грамоту и памятный знак. На территории населенного пункта будет установлена стела.

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Напомним, что в декабре 2016 года областной парламент принял закон № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присваивается городам и населенным пунктам Ленинградской области, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Так Лодейному Полю и Подпорожью звание «Город воинской доблести» присвоено «За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских захватчиков в 1941-1944 годах». Волхову «За мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные ими при защите города Волхова от немецко-фашистских захватчиков, и их вклад в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах». Киришам за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.