ВТБ и Ленобласть будут совместно развивать банковскую инфраструктуру

Соглашение о сотрудничестве по развитию социальной, экономической и инвестиционной сфер подписали губернатор Ленобласти и заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников.

«Для нас это соглашение не первое, но важное. Это нужно нашему динамично развивающемуся региону. Нам важно выстроить долгосрочные деловые отношения с одним из крупнейших банков России. С нашей стороны будет поддержка любых конструктивных предложений банка», — рассказал Александр Дрозденко.

Благодаря соглашению на территории региона продолжится совместная работа по внедрению современных финансовых услуг и развитию банковской инфраструктуры. Документ также предусматривает развитие кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки.

Напомним, что Александр Дрозденко и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в развитии дорожной инфраструктуры.