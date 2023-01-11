В Гатчине снегоуборочная машина засыпала снегом ребенка — очевидцы

В Гатчинском районе Ленобласти снегоуборочная машина засыпала снегом ребенка.

Очевидцы утверждают, что водитель снегоуборочной техники не заметил мальчика и высыпал на него снег. К счастью, местные жители вовремя заметили, что ребенок попал в снежную ловушку, тут же бросились его раскапывать.

Видео: Подслушано Гатчина, ВК

В пресс-службе администрации Гатчинского района заверили, что разбираются в ситуации. Чиновники изучат записи с камер видеонаблюдения и установить, что именно произошло.