Об этом сообщило Минэкономразвития РФ. За 2022 год в регионе было выдано 100 грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей на общую сумму 49 млн рублей.

В этом году также планируется выдать не менее 100 грантов социальным предпринимателям. В настоящее время идет прием заявок, первая комиссия по распределению финансовой поддержки состоится 7 февраля.

«Для социальных предпринимателей в Ленинградской области созданы различные меры поддержки: субсидии и гранты, льготные кредиты, специализированные образовательные программы, имущественная поддержка. С каждым годом желающих заниматься социальным бизнесом становится все больше», — прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией. По словам Софии Парсаданян, самыми популярными услугами у предпринимателей Ленобласти стали консультационные услуги. Так ЦИСС консультирует по вопросам маркетинга. На фоне того, что всеобщая диджитализация диктует современные правила ведения бизнеса, тесное взаимодействие с маркетологами Центра позволяет многим предпринимателям значительно улучшить свои показатели в сфере онлайн маркетинга. Помимо маркетинга, востребованы и консультации юриста, ведь далеко не каждая компания может себе позволить штатного юриста.

Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграм-канал МойБизнес47.

Напомним, что помимо программ грантовой поддержки, в Ленобласти Фондом предоставляется помощь и консультации действующим предпринимателям и самозанятым, а также тем, кто только хочет открыть своё дело.