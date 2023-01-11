Стало известно, какие продукты подорожали с нового года больше всего

Рост цен на фрукты и овощи с начала года составил 6,5 процента.

Росстат опубликовал статистику по индексу потребительских цен, из которой следует, что за неделю с 1 по 9 января сильнее всего в России подорожали огурцы и помидоры. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Огурцы выросли в цене на 13%, помидоры — на 12,9%, морковь — на 6,7%, лук репчатый — на 6,3%, свекла — на 5,4%. Капуста стала дороже на 2,4%, картофель — на 2%, яблоки — на 1,5%, бананы — на 1%.

Рост цен на медикаменты составил от 0,2 до 1,3%.

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