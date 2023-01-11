Врачи Педуниверситета спасли девочку, упавшую с девятого этажа

Несчастный случай произошел два месяца назад.

В ноябре подросток выпал из окна многоэтажки на Комендантском проспекте. Для девочки падение обернулось травмами головы, внутренних органов и костно-мышечной системы, а также травматическим шоком.

Как пишет «Петербургский дневник», юной пациенткой тут же занялись лучшие медики Педиатрического университета. За два месяца они трижды прооперировали пострадавшую.

Большим прорывом стало отключение ИВЛ. Сейчас состояние девочки стало стабильным. Теперь ей предстоит стабилизирующее вмешательство на грудном отделе позвоночника.

Ранее стало известно, что врачи Педиатрического университета вывели из комы подростка, запутавшегося в гамаке.