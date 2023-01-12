Мужчина попытавшийся оседлать лошадь на Дворцовой площади, оказался уроженцем Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Из-за его действий пострадали три человека.

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Источник: @breaking_spb

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, полисмены задержали ранее судимого мужчину, который попытался оседлать лошадь на Дворцовой площади Петербурга.

В результате инцидента с лошадьми на Дворцовой площади в Петербурге пострадали три человека, двое из которых — дети. Уроженец Ленобласти решил сесть на коня находящегося в упряжке. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в топлу.

Уголовное дело завели по статье «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

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03.01.2023 180
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