Мужчина попытавшийся оседлать лошадь на Дворцовой площади, оказался уроженцем Ленобласти

Из-за его действий пострадали три человека.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, полисмены задержали ранее судимого мужчину, который попытался оседлать лошадь на Дворцовой площади Петербурга.
В результате инцидента с лошадьми на Дворцовой площади в Петербурге пострадали три человека, двое из которых — дети. Уроженец Ленобласти решил сесть на коня находящегося в упряжке. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в топлу.
Уголовное дело завели по статье «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
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03.01.2023 180