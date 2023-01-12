Франчайзи KFC могут не менять бренд на Rostic’s до окончания контрактов

Новый владелец KFC в России объяснил план перехода к бренду Rostic’s.

— Мы поддерживаем контакт со всеми франчайзи с момента начала работы Yum! Brands в России и сами являемся партнерами компании; KFC всегда поддерживался московским офисом и будет продолжать работать в полном объеме. Smart Service представил всем партнерам стратегию перехода бренда от KFC к «Ростикс». Основными целями были сохранение вкуса, сохранение цен, возвращение покупателей и обеспечение преемственности для обоих брендов. Пока действует соглашение с Yam Brands, ни один партнер не будет вынужден переходить из KFC в «Ростикс», — рассказал совладелец Smart Services LLC Константин Котов.

В дальнейшем франчайзи сможет продолжать свою деятельность до окончания 10-летнего срока действия договора, а сам «Смарт-Сервис» будет обязан сохранить рабочие места всех сотрудников. Пресс-служба правительства подтвердила получение письма от франчайзи KFC в РБК и сообщила, что направила его в Министерство промышленности и торговли для обработки.

В марте на выставке «Yum! Brands прекратила работу ресторанов в России и инвестиции в российский рынок в связи с началом специальных военных операций в Украине; в июле компания объявила, что нашла покупателя для своих российских операций, пишет РБК.