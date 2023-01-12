Пьющие финны обманули государство на €100 миллионов

Как сообщает РИА «Новости», в общей сложности в 2021 году в зарубежных интернет-магазинах финны приобрели 33 миллиона литров алкоголя. Акцизы были уплачены только с одного процента.

Государство ежегодно недосчитывается налогов на сумму около €100 миллионов. А продажи государственной монополии Alko упали за год на 10%.

С весны 2022 года финские таможенники и налоговики стали усиленно контролировать заказы граждан за рубежом. В ноябре и декабре таможня изъяла 81,5 тысячи литров алкогольной продукции, купленной без уплаты акциза, и доначислила его.

При этом продавцы начали менять способы работы, чтобы усложнить контроль. А объемы некоторых отправлений, в которых находятся до сотни посылок, увеличивают сроки проверки.