Минпросвещения России разработало образовательный модуль по лапте для школ

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой.

Минпросвещения разработало для учеников с 1-го по 11-й класс образовательный курс по игре в лапту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что модуль подготовлен для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования.

При этом он уже включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения и одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

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Данный курс рассчитан на расширение интеграции уроков физкультуры и внеурочной деятельности.

В ведомстве считают, что модуль позволит развить у школьников физические навыки и поможет детям научится работать в команде, а также быть инициативными и решительными.