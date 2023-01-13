«Закон для негодяев»: в Госдуме вновь заговорили о конфискации имущества эмигрировавших россиян

Спикер Госдумы предложил дополнить статьи УК РФ и начать конфисковать имущество «негодяев» — граждан, уехавших из России и теперь критикующих родину.

Об этом Вячеслав Володин пишет в своем Телеграм. Как считает спикер Госдумы, россиян, отказавшихся от своей страны и поддерживающих «злодеев, нацистов и убийц», необходимо наказывать. В качестве меры ответственности политик предлагает лишать опальных граждан имущества.

В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб. Но совести им это, конечно, не вернёт, — пишет Володин.

Ранее: в России намерены создать список артистов, которых лишат финансирования из бюджета