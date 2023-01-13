Медсестра обвинила сожителя в растлении 10-летней дочери в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Невском районе Санкт-Петербурга выясняются обстоятельства совершения сексуального насилия в отношении ребенка.

Проживающая в квартире дома на Товарищеском проспекте 44-летняя медсестра заявила о том, что в период с мая по октябрь 2015 года в Барнауле 56-летний сожитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2005 года рождения.

Заведено уголовное дело. Подозреваемого задержали 12 января в 14:30 возле дома № 7 на бульваре Красных Зорь. Известно, что в 1984 году он получил два года лишения свободы за угон.