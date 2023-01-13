В Петербурге закрылись все магазины сети премиальных супермаркетов «Лэнд»

Последним закрылся супермаркет, расположенный на улице Вязовой.

В Санкт-Петербурге закрылись все супермаркеты одной из старейших розничных сетей города «Лэнд», которая была основана в 1998 году, передает «Деловой Петербург».

Сообщается, что последним закрылся супермаркет, расположенный на улице Вязовой. Всего в Северной столице было открыто 12 супермаркетов «Лэнд». Во время пандемии COVID-19 ритейлер начал испытывать различного рода трудности.

Так, в 2020 году в течение шести месяцев были закрыты сразу семь торговых точек. В прошлом году в сети начались перебои в поставке товаров, полки магазинов довольно часто оказывались полупустыми.

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На данный момент большую часть площадей, которые ранее были заняты супермаркетами, уже арендовали другие торговые сети.

Согласно данным информационно-аналитических систем, в течение 2022 года в отношении к ТК «Лэнд» было подано более 190 исков от контрагентов. Общая сумма задолженности розничной сети оценивается в 111 млн рублей. Кроме этого, ведется рассмотрение дела о банкротстве.