Мужчина не выдержал нецензурную брань после своего извинения и убил человека в Петербурге

Как сообщает «Патрульный Петербурга», суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Азамата Р., признанного в убийстве в мае 2022 года.

Следствие установило, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. Между ним и мужчиной возник конфликт, после которого второй получил удар ножом, а потом скончался в больнице.

Азамат Р. рассказал, что случайно толкнул потрепавшего и извинился, а тот в ответ продолжил с ним ругаться, за что и получил удар ножом в грудь. Потом обвиняемый сидел и ждать полицию.

Суд назначил Азамату Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима.