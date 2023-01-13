Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 13 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Вечером 12-го января завершено освобождение Соледара. Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.

На Купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах Крахмального и Берестового Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Григоровки и Серебрянки ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе Полтавки и Успеновки ДНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

В районе Запорожья и в районе Ясногорки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 107 реактивной артиллерийской бригады и 46 аэромобильной бригады ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28 и 65 механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108 бригады территориальной обороны поражены в районах Константиновки ДНР, Новоивановки и Орехова Запорожской области,

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и две пусковые установки РСЗО «Град» в районах Красного Лимана и Северска ДНР; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и три самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районах Гуляй Поля и Орехова Запорожской области. Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах Выемки и Дылеевки ДНР.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах Владимировки, Никольского ДНР и Змиевки ЛНР.