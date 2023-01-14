Житель Ташкента шесть раз ударил ножом работника пекарни из-за спора о рецепте самсы

В Узбекистане 35-летний местный житель изрезал ножом сотрудника пекарни из-за спора о правильном рецепте самсы рядом с ларьком с выпечкой в Яшнабадском районе.
В день происшествия агрессор распивал алкоголь с продавцом самсы. Во время застолья между мужчинами разразился конфликт: собутыльники не могли решить, чей рецепт самсы правильнее.
Во время выяснения отношений узбекистанец схватил нож, нанес им сотруднику пекарни шесть ударов, бросил оружие и скрылся. Благодаря своевременной помощи врачей пострадавшего удалось спасти.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. В итоге мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.
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