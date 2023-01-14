Жительница Луги проснулась с мертвым младенцем в кровати  

По информации ivbg.ru, в Лужском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства обнаружения тела младенца со следами удушения.
По предварительным данным, 11 января 41-летняя жительница Луги, находящаяся в декретном отпуске, обнаружила труп своего ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Мальчику исполнился месяц, он спал с мамой в одной кровати.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть ребенка наступила в результате компрессионной асфиксии, сдавливания груди и живота. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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