Американский журнал The Ring признал россиянина Бивола боксером года

Дмитрий Бивол стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду. Журнал отметил высокую квалификацию спортсмена и назвал его гигантом бокса.

В декабре 2022 года Бивола также признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Президент организации Хильберто Мендоса отметил усилия и целеустремленность 32-летнео боксера.

Дмитрий Бивол выиграл 21 бой в карьере и ни разу не уступал.