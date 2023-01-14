Американский журнал The Ring признал россиянина Бивола боксером года

Автор: Сергей Агутин
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Дмитрий Бивол стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду. Журнал отметил высокую квалификацию спортсмена и назвал его гигантом бокса.

В декабре 2022 года Бивола также признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Президент организации Хильберто Мендоса отметил усилия и целеустремленность 32-летнео боксера.

Дмитрий Бивол выиграл 21 бой в карьере и ни разу не уступал.

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08.05.2022 508
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