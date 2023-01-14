В массовой аварии в Гатчинском районе один человек погиб, двое пострадали

По информации ivbg.ru, 13 января около 22:30 на 62 километре трассы А-120 «Южное полукольцо» в Гатчинском районе Lada Largus под управлением 44-летнего жителя Трубникова Бора выехал на полосу встречного движения.

Произошло столкновение с грузовой машиной марки Mercedes-Вenz, за рулем которой находился 35-летний мужчина из Новгородской области. Фура после удара въехала в Kia Sorento 38-летнего жителя Свердловской области. Все автомобили оказались в кювете.

От полученных травм на месте погиб водитель Lada Largus. Известно, что за 2022 год у него 20 штрафов за нарушение ПДД. Мужчина из Kia Sorento и его 44-летняя пассажирка – жительница Большой Вруды – госпитализированы.