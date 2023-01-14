Старший лейтенант Дмитрий Трусов на себе выносил раненых с поля боя

Старший лейтенант, командир гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Трусов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами за участие в штурме одного из населенных пунктов.

Враг вел артиллерийский обстрел позиций. Во время контрбатарейной борьбы, батареей старшего лейтенанта Трусова был уничтожен взвод орудий 2А65. Это помогло российской пехоте продвинуться вперед и занять выгодные позиции и рубежи для дальнейшего наступления.

В том же бою Дмитрию пришлось организовать эвакуацию раненых. Под массированным артобстрелом он выносил бойцов на себе.