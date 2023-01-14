В Купчино 17-летний подросток выжил, выпав с балкона восьмого этажа

По информации ivbg.ru, 13 января около 22:30 в службу «112» сообщили о том, что во дворе дома № 34/16 на Дунайском проспекте в Купчино из окна выпал человек.
Прибывшие на место полицейские установили, что с балкона квартиры на восьмом этаже выпал 17-летний подросток. На скорой помощи в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию детской городской больницы № 19.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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17.11.2022 7224