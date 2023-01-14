Появились фотографии и видео с места пожара в Приозерском районе, в котором погибли двое детей

Как сообщал ivbg.ru, в ночь с 13 на 14 января на Озерной улице в поселке Портовое в Приозерском районе Ленинградской области произошел пожар. Полностью сгорел двухэтажный рубленый и крытый металлочерепицей частный дом размером 10 на 13 метров.

До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно выбралась женщина. С ожогами ее поместили в реанимацию МКБ Приозерска. При разборе сгоревших конструкция сотрудники МЧС нашли тела двух детей 12 и 13 лет.

Как рассказали ivbg.ru в региональном СК, по предварительным данным, пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки. Заведено уловное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.