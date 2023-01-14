Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 14 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

В районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Также, в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Горняк Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области; три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Васильевка Донецкой Народной Республики; гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районах населенных пунктов Новодмитровка Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области.

В районах населенных пунктов Кировск Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман Луганской Народной Республики и Павловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районе города Бердянск Запорожской области и населенного пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики.