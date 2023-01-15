Друг Пугачевой о ее заначке на «черный день»: «Такие деньги вам даже и не снились»

Бывший стилист Примадонны рассказал, на что она сейчас живет в эмиграции.

Приятель Аллы Борисовны Джордж Ровалс рассказал, как певица откладывала деньги всю свою карьеру. Как утверждает бывший стилист артистки, сумма там накопилась колоссальная.

Она не бедствует, не переживайте за нее. Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет! Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились, — цитирует его «МК».