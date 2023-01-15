Российские IT-гиганты создают операционную систему для мобильных устройств

В ближайшем будущем иностранным ОС в России появится альтернатива.
VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» начнут разработку национальной мобильной операционной системы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Телеграм.
Без сомнения, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба. Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными ОС – со всеми вытекающими отсюда рисками, заявил он.
Вполне вероятно, в итоге смартфоны на базе ОС Android будут вытеснены российским программным обеспечением.
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15.01.2023 46