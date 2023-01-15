Российские IT-гиганты создают операционную систему для мобильных устройств

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
smartphone-mobile-hand-person-people-technology-595792-pxhere.com
Фото: pxhere.com

В ближайшем будущем иностранным ОС в России появится альтернатива.

VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» начнут разработку национальной мобильной операционной системы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Телеграм.

Без сомнения, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба. Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными ОС – со всеми вытекающими отсюда рисками, заявил он.

Вполне вероятно, в итоге смартфоны на базе ОС Android будут вытеснены российским программным обеспечением.

Вам будет интересно
Российские IT-гиганты создают операционную систему для мобильных устройств яндекс, Сбер, Ростелеком, операционная система, vk, Android
Минтруд проиндексирует более 40 выплат с 1 февраля
Увеличение выплат будет выше уровня инфляции. Об этом ведомство сообщило в своем Телеграм-канале 13 января. Индексация коснётся более 40 выплат и...
15.01.2023 46
Автор