В Ленобласти почти месяц разыскивают 43-летнего пропавшего мужчину

Александр Матюнин ушел из дома 16 декабря и не вернулся.

43-летний Александр Матюнин бесследно исчез в Ленобласти в середине декабря и до сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Питер просят помощи в поисках местного жителя.

Ранее матрос судна, следовавшего в Петербург, бесследно пропал во время похода при странных обстоятельствах.