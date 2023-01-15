В Ленобласти почти месяц разыскивают 43-летнего пропавшего мужчину

Автор: Анастасия Щербакова
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Александр Матюнин ушел из дома 16 декабря и не вернулся. 

43-летний Александр Матюнин бесследно исчез в Ленобласти в середине декабря и до сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Питер просят помощи в поисках местного жителя.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Ранее матрос судна, следовавшего в Петербург, бесследно пропал во время похода при странных обстоятельствах.

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