Президент России сообщил, что экономическая ситуация в стране остается стабильной

По словам главы государства, инфляция ниже той, что ожидалась.

В своем интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент экономическая ситуация в стране остается стабильной, лучше, озвученных ранее прогнозов. Об этом сообщает Мойка78.

По всем макроэкономическим показателям можно определить положительную динамику. Инфляция даже ниже той, что ожидалась, и имеет тенденцию на сокращение.

Президент так же подчеркнул, что уровень безработицы в РФ сейчас находится на своем историческом минимуме.

Ранее стало известно, что в России предложили упростить трудоустройство детей с 14 лет.