Умер грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе

Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

О смерти Кикабидзе сообщила телекомпания «Мтавари Архи». Как пишет «Газета.ru», в Грузии после продолжительной болезни умер актер, режиссер, певец и общественный деятель Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году. За свою карьеру он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов. Широкую известность актёр приобрёл после выхода на экраны ленты «Мимино».

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