Кирпичи посыпались с крыши дома в Петербурге – видео

Утром 15 января вентиляционная шахта обрушилась с крыши жилого дома №7 на бульваре Красных Зорь в Петербурге.
Кирпичи обвалились прямо на тротуар во дворе дома прямо у входа в одну из парадных. К счастью, никто их прохожих не пострадал. Не сообщается пока и о повреждениях припаркованных автомобилях.
Видео: Мэш на Мойке
Сейчас на участке работают альпинисты. Восстановительными работами займутся специалисты УК ЖКС №2.
Крыша дома находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Ранее в администрации Невского района обещали, что ее ремонт будет включен в план текущего ремонта на 2022 год. Работы должны были выполнить в октябре.
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10.01.2023 120