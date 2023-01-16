Песков подтвердил намерения Путина присутствовать на январских мероприятиях в Петербурге

Глава государства планировал отметить 80-летие прорыва блокады в родном городе.

Как передают «Невские Новости», президент России Владимир Путин прибудет в Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю юбилея прорыва блокады.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье сообщил, что президент действительно планирует посетить Петербург и появиться на публике в период с 18 по 27 января.

В этот период в Северной столице пройдут традиционные для празднования памятных дат события, такие как вечерний салют, и возложение цветов на мемориал павшим защитникам Ленинграда. Также 18 и 27 января в городе зажгут Ростральные колонны.

Ранее стало известно, что ветеранам ВОВ в Петербурге выплатят по 10 тысяч рублей.