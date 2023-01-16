В следственный комитет Петербурга поступила жалоба о порче здания РНБ

Объект культурного наследия находится не в лучшем состоянии по итогам ремонтных работ.

13 января руководитель административно-хозяйственного отдела Российской национальной библиотеки обратился в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу с жалобой на состояние объекта культурного наследия — сообщает «78.ru».

Все исторические фонды, редкие экземпляры книг, газет и журналов были испорчены строительной пылью.

Помимо прочего в ходе ремонтных работ были сломаны стены и оконные рамы, являющиеся частью охраняемого культурного объекта. Материалы, использованные при строительстве, не соответствуют требованиям, положенным при реставрации исторических зданий.

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