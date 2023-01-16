Экономика Ленинградской области постепенно адаптируется к новым условиям, сообщил глава региона в своем тг-канале.
В регионе сокращается количество предприятий и работников, находящихся в простое или режиме неполного рабочего времени. Уровень безработицы составил 0,4%, при этом в январе число безработных уменьшилось до 3 768 человек. В банке вакансий Ленобласти насчитывается 43 507 предложений.
Фото: vk.com/drozdenko_a
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