Дрозденко рассказал о ситуации на рынке труда Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Экономика Ленинградской области постепенно адаптируется к новым условиям, сообщил глава региона в своем тг-канале.

В регионе сокращается количество предприятий и работников, находящихся в простое или режиме неполного рабочего времени. Уровень безработицы составил 0,4%, при этом в январе число безработных уменьшилось до 3 768 человек. В банке вакансий Ленобласти насчитывается 43 507 предложений.

Дрозденко рассказал о ситуации на рынке труда Ленобласти рынок труда, Ленобласть, Дрозденко, безработица
Дрозденко рассказал о ситуации на рынке труда Ленобласти рынок труда, Ленобласть, Дрозденко, безработица
Дрозденко рассказал о ситуации на рынке труда Ленобласти рынок труда, Ленобласть, Дрозденко, безработица
Дрозденко рассказал о ситуации на рынке труда Ленобласти рынок труда, Ленобласть, Дрозденко, безработица
Фото: vk.com/drozdenko_a
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16.11.2022 334
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