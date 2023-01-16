ФСИН: магазин «Сидим-едим» не имеет отношения к ведомству

ФСИН не имеет отношение к ребрендингу магазина «Фсинмагазин.рф» в «Сидим-едим». Маркет является частной структурой.
Разъяснение 16 января ФСИН дает в своем официальном Телеграм.
В сети Интернет распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России, — заявили в ведомстве.
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16.01.2023 50