ФСИН: магазин «Сидим-едим» не имеет отношения к ведомству

ФСИН не имеет отношение к ребрендингу магазина «Фсинмагазин.рф» в «Сидим-едим». Маркет является частной структурой.

Разъяснение 16 января ФСИН дает в своем официальном Телеграм.

В сети Интернет распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России, — заявили в ведомстве.